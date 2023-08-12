Бывшего президента ЮАР отпустили на свободу из-за нехватки мест в тюрьмах

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума явился в тюрьму для отбытия остающегося срока заключения, однако был отпущен на свободу. Об этом сообщает SABC.

В публикации отмечается, что Зума провел в тюремном комплексе на юго-востоке республики менее двух часов.

По данным портала News 24, экс-президент ЮАР вошел в число 9 488 заключенных, которых нынешний глава республики Сирил Рамафоса помиловал 10 августа на основании особой нормы, позволяющей освобождать осужденных за нетяжкие преступления.

По словам министра юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональда Ламола, из-за недавнего пожара в исправительном центре в Махадо в стране обострилась проблема переполненности тюрем, поэтому часть заключенных было предложено освободить. В этот список попал и Зума.

До этого Рамафоса встретился с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном в Претории. Стороны провели переговоры, в частности, о предстоящем саммите БРИКС, который должен пройти в Южно-Африканской Республике в конце августа.

Ранее сообщалось, что Джейкоб Зума находился на лечении в Москве.