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СМИ сообщили о встрече главы мятежников Нигера с новым советом министров

ANP: глава мятежников Нигера провел встречу с министрами нового правительства

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Sam Mednick/AP

Глава правящего в Нигере «Национального совета по защите отечества» (CNSP), генерал Абдурахман Тчиани провел первую встречу с министрами нового правительства, передает Нигерское агентство печати (ANP), передает РИА Новости.

«В пятницу 11 августа 2023 года около 10 часов председатель «Национального совета по защите отечества», генерал Абдурахман Тчиани председательствовал на первом заседании совета министров его правительства, расширенном за счет членов CNSP», — сказано в сообщении.

По информации агентства, на заседании отсутствовал только глава МИД страны, который сейчас находится за границей.

Накануне Тчиани подписал указ, согласно которому в Нигере сформировали новое правительство переходного периода. Отмечалось, что в состав нового правительства вошли 21 министр.

10 августа стало известно, что Тчиани встретился с новым премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном, назначенным Национальным советом спасения родины — центральным органом власти после переворота. По словам Зейна, он был рад встретиться с генералом. Новый премьер Нигера выразил лидеру мятежников свою благодарность за назначение на должность.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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