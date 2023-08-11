Посольство РФ приложит все силы, чтобы наладить диалог с Кишиневом

Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов заявил, что российское диппредставительство приложит все силы, чтобы выстроить прагматичный диалог с Кишиневом на международном уровне. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, посольство России заинтересовано в развитии конструктивного сотрудничества с Молдавией, несмотря на недружественные шаги властей страны по сокращению числа сотрудников диппредставительства.

«Даже в сокращенном составе мы приложим все силы, чтобы развивать исторически сложившиеся дружественные связи наших народов, выстраивать прагматичный и взаимовыгодный диалог на международном уровне», — сказал Васнецов.

До этого глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что Россия использовала неуважительный подход в отношении Кишинева. Он добавил, что политику Москвы в отношении Молдавии можно назвать враждебной и она стала только хуже в последнее время. Попеску подчеркнул, что российские дипломаты занимались в стране «шпионажем и вмешательством во внутренние дела».

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