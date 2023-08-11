Глава МИД Украины заявил о готовности Киева идти на компромиссы с Москвой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал понять, что Киев готов идти на компромиссы с Москвой, но при определенных условиях.

«Зависит от обстоятельств», — сказал дипломат в интервью испанской газете Mundo, отвечая на вопрос, могут ли украинские власти начать переговоры до полного вывода войск РФ.

В ходе этого же интервью министр заявил, что контрнаступление украинских Вооруженных сил идет медленно, в частности, из-за мощной обороны России.

Накануне Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera говорил, что Киев готов вести переговоры с Москвой лишь в случае вывода российских войск с украинской территории, «но не с Путиным».

Отвечая на вопрос о переговорах с Россией до конца 2023 года в случае провала украинского контрнаступления, глава МИД заявил, что существуют иные дипломатические способы вести дела непрямым путем.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.