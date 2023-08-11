Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Украины заявил о готовности Киева идти на компромиссы с Москвой

Кулеба: пойдет Киев на компромиссы с Москвой или нет, зависит от обстоятельств

close
100%
Mike Segar/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал понять, что Киев готов идти на компромиссы с Москвой, но при определенных условиях.

«Зависит от обстоятельств», — сказал дипломат в интервью испанской газете Mundo, отвечая на вопрос, могут ли украинские власти начать переговоры до полного вывода войск РФ.

В ходе этого же интервью министр заявил, что контрнаступление украинских Вооруженных сил идет медленно, в частности, из-за мощной обороны России.

Накануне Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera говорил, что Киев готов вести переговоры с Москвой лишь в случае вывода российских войск с украинской территории, «но не с Путиным».

Отвечая на вопрос о переговорах с Россией до конца 2023 года в случае провала украинского контрнаступления, глава МИД заявил, что существуют иные дипломатические способы вести дела непрямым путем.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях