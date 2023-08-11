В Китае заявили, что Пекин не заинтересован в «космической гонке»

Китай не заинтересован в «космической гонке» и просит прекратить спекуляции на эту тему, сообщает РИА Новостисо ссылкой на МИД КНР.

В МИД подчеркнули, что Пекин не интересует соперничество с любой страной.

»[Китай] решительно выступает против вепонизации космоса и превращения его в поле боя, а также против гонки вооружений в космосе», — пояснили в дипломатическом ведомстве.

Китайские дипломаты призвали США прекратить спекуляции на тему соперничества в космосе и предпринять конкретные меры для поддержания мира в космическом пространстве.

До этого научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый говорил, что в ближайшем будущем Китай может стать лидером в исследованиях космического пространства, опередив США.

Он не исключил вероятность того, что в середине или в конце 2030-х годов Китай настолько сильно увеличит свое присутствие в космосе.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.