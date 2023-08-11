Володин предложил обсудить ситуацию с экологией на Волге

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить экологическую ситуацию на Волге и в регионах. Для этого он предложил всем желающим делиться своим мнением в комментариях под постом в Telegram-канале.

«От чистоты Волги и ее притоков зависит здоровье наших граждан. Поступает много обращений по вопросу обнаруженного загрязнения в акватории Волго-Донского канала в Волгограде», — поделился Володин.

По словам чиновника, на сегодняшний день 85% загрязнений Волги — это стоки жилищно-коммунального хозяйства, поэтому Госдума взяла на контроль вопрос очистки Волги и внедрения очистных сооружений на предприятиях крупных городов, расположенных по берегам реки.

До этого глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщала, что земснаряд с дизельным топливом на борту затоплен на Волге в Саратовской области. Специалисты уже отобрали пробы воды. Из акватории Саратовского водохранилища было собрано 2,4 тысячи литров смеси нефтяных отходов.

Ранее ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН установили, что при сохранении текущего уровня выбросов углекислого газа ареал обитания полевой мыши — известного вредителя зерновых культур — к 2100 году расширится на 80% за счет продвижения на северо-восток.