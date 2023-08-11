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Французский политик заявил, что конфликт Польши и Белоруссии приведет к третьей мировой

Французский политик Филиппо: переброска войск Польши приведет к мировой войне

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Michal Kosc/AP

Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети Х (бывший Twitter), что переброска польских солдат к границе с Белоруссией может спровоцировать третью мировую войну.

В сообщении Филиппо напомнил, что из-за правил Североатлантического альянса и Евросоюза, если Польша вступит в войну, другие страны содружеств должны последовать за ней.

«Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне, давайте остановим их!» — написал политик.

10 августа министр национальной обороны страны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша приняла решение увеличить группировки военных на границе с Белоруссией до 10 тысяч человек.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Польши сообщил, что польские военные потеряли взрыватель от ракеты на границе с Белоруссией.

До этого Министерство обороны Белоруссии сообщило, что Вооруженные силы республики проводят вблизи границ с Польшей и Литвой учения.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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