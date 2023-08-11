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В Германии заявили о разочаровании ходом контрнаступления ВСУ

Посол РФ Нечаев: политики из Германии разочарованы ходом контрнаступления ВСУ

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Reuters

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил в беседе с «Известиями», что немецкие политики разочарованы ходом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об это он высказался в беседе с «Известиями».

По его словам, в ФРГ «расстроены пробуксовкой украинского «контрнаступа». Там «не могут понять», почему подготовленные по стандартам НАТО, оснащенные современной западной техникой, пользующиеся разведывательными данными стран Североатлантического альянса военные ВСУ, «несмотря на бесконечные попытки прорыва российских линий обороны, несут огромные потери и терпят неудачу за неудачей на поле боя», указал дипломат.

На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что имеющиеся у Украины вооружения в настоящее время не позволяют Украине вести успешное контрнаступление на фронте.

Накануне советник главы Министерства обороны Украины Юрий Сак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены изменить тактику контрнаступления, из-за чего его сроки увеличиваются.

До этого газета The Wall street Journal писала, что поставленные Украине кассетные боеприпасы США придали импульс наступлению.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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