Первая группа туристов из КНР прибыла в Россию по соглашению о безвизе

Первая группа китайских туристов прибыла на территорию России в рамках соглашения о групповом безвизовом обмене. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ на своем сайте.

В материале министерства отмечается, что в Россию прибыли 23 китайца из города Сиань «в рамках механизма групповых безвизовых обменов, который запущен 1 августа 2023 года».

«На следующей неделе ожидается прибытие новых групп туристов из КНР, которые отправятся на отдых в разные регионы страны», — сказано в пресс-релизе.

Также глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев заявил, что туристы из России смогут со следующей недели поехать в Китай по групповому безвизовому механизму.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.