Постпред РФ обсудил с главой МАГАТЭ темы, представляющие «взаимный интерес»

Постпред России в Вене Михаил Ульянов провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, в ходе которой они обсудили темы, которые представляют «взаимный интерес». Об этом российский дипломат написал в Telegram-канале.

«Встретился сегодня с Генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Мариано Гросси. Обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, как всегда в конструктивной и деловой манере», — написал постпред РФ.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия предостерегает Украину и западные страны от любых попыток нападения на Запорожскую атомную электростанцию. Кроме того, Галузин добавил, что Москва также призывает МАГАТЭ использовать присутствующих на станции сотрудников для фиксации всех случаев нападения со стороны киевских властей.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.