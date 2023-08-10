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В ЛДПР оценили отказ суда признавать Эйдельштейна сыном Жириновского

В ЛДПР не стали комментировать отказ суда признать Эйдельштейна сыном Жириновского

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин отказался комментировать «Газете.Ru» решение Никулинского районного суда, который не стал рассматривать иск внебрачного сына Владимира Жириновского об установлении отцовства.

«Мы семейными делами Владимира Жириновского не занимаемся», — сказал Дюпин.

4 августа внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн подал иск об установлении отцовства. Как сообщал Telegram-канал Baza, предприниматель претендует на наследство отца. 7 августа Эйдельштейну было отказано в рассмотрении дела — на том основании, что уже «имеется вступившее в силу решение по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям».

В феврале Тверской суд Москвы отправил Эйдельштейна под административный арест на 15 суток «за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».

Ранее в ЛДПР предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных.

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