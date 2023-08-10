Президент Эквадора объявил национальный траур в стране

Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил трехдневный национальный траур из-за убийства кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщает газета El Universo.

«Объявляю трехдневный национальный траур, чтобы почтить память Фернандо Вильявисенсио», — сказал он.

До этого сообщалось, что полиция задержала двух человек, которые подозреваются в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио.

10 августа стало известно, что Фернандо Вильявисенсио, который был кандидатом в президенты Эквадора, убили во время предвыборного митинга в столице страны Кито. Уточнялось, что он получил три пулевых ранения в голову и был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение. Однако врачам спасти его не удалось. В результате стрельбы также ранения получили не менее еще восьми человек. Семеро из них поступили в ту же больницу.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.