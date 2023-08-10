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В Эквадоре объявлен режим ЧП на два месяца из-за убийства политика

Глава Эквадора Лассо объявил режим ЧП на два месяца из-за убийства Вильявисенсио

Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил режим ЧП в стране на два месяца из-за убийства кандидата на пост президента Фернандо Вильявисенсио, сообщает El Universo.

«На национальном уровне устанавливается 60-дневное чрезвычайное положение и обеспечивается мобилизация Вооруженных Сил на всей территории страны», — сообщает издание.

Досрочные президентские выборы в стране должны состояться 20 августа, они не отменены.

10 августа Фернандо Вильявисенсио, являвшийся кандидатом в президенты Эквадора, был убит во время предвыборного митинга в столице страны Кито.

Уточнялось, что он получил три пулевых ранения в голову и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Однако врачам спасти его не удалось. В результате стрельбы также ранения получили еще не менее восьми человек. Семеро из них поступили в ту же больницу.

Полиция задержала двух человек, которые подозреваются в нападении на Вильявисенсио. Уточнялось, что стрелявших в политика было трое.

Ранее в Эквадоре сообщили о задержании подозреваемых в убийстве кандидата в президенты страны.

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