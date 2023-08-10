Трамп заявил о возможном новом жульничестве Демократической партии США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на президентских выборах 2024 года Демократическая партия США может прибегнуть к «жульничеству». Заявление было сделано политиком для Newsmax в интервью Эрику Боллингу.

«Я говорю им, что, по моему мнению, выборы [2020 года] были сфальсифицированы. <..> Будут ли они снова это делать? Будут ли они снова жульничать?» — сказал Трамп, подчеркивая недопустимость такого развития событий.

На этом фоне в американских СМИ получает распространение шестистраничная секретная записка, в которой якобы подробно описан план использования фальшивых списков избирателей, поддерживающих Трампа, в 2021 году с целью опротестовать результаты выборов 2020 года. Записка впервые была опубликована The New Tork Times.

Ранее Трамп пообещал начать расследование в отношение Байдена в случае переизбрания.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.