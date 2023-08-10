Байден высказался о своем участии в бизнесе сына

Президент США Джо Байден назвал информацию о его участии в бизнесе сына не соответствующей действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Отмечается, что таким образом Байден прокомментировал выступление в конгрессе Девона Арчера, который говорил, что Байден, занимая пост вице-президента США, неоднократно принимал участие в переговорах с деловыми партнерами сына.

«Я знал, что у вас будет мерзкий вопрос ... Потому что это неправда», — ответил Байден.

До этого газета The New York Post писала, что обнаруженный в июле 2023 года в Белом доме пакет с кокаином принадлежал человеку из окружения членов семьи американского президента Джо Байдена.

Согласно информации от источников, власти США собрали достаточно улик для определения владельца пакета с кокаином.

Экс-глава полиции Нью-Йорка Бернард Керик, известный спонсор Республиканской партии США, заявлял, что американская Секретная служба знала, кто пронес кокаин в Белый дом, однако решила «замять дело».

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