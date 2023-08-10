В МИД РФ обвинили Microsoft в антироссийской деятельности

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил в интервью ТАСС, что корпорация Microsoft действует во вред РФ.

«С самого начала специальной военной операции эта корпорация оказывает разнообразную поддержку киевскому режиму под предлогом укрепления его киберобороны», — отметил Галузин, отметив, что поддержка Украины и антироссийская позиция проявляется также в риторике компании.

Также дипломат заявил, что Microsoft предъявляет РФ голословные обвинения в кибератаках на украинские ресурсы, замалчивая «факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России».

«Детище [Билла] Гейтса послушно выстраивает свою деятельность в русле политических установок США», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Google и Microsoft продолжили закупать российские металлы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее сообщалось, что Microsoft перестанет регулярно раздавать бесплатные игры.