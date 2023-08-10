В ООН обеспокоены состоянием здоровья свергнутого президента Нигера

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность состоянием здоровья и безопасностью свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума после сообщений, что он лишены воды, еды и электричества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Генеральный секретарь очень обеспокоен плачевными условиями жизни президента Базума и его семьи, которые, по сообщениям, продолжают оставаться под стражей... Генеральный секретарь вновь выражает обеспокоенность состоянием здоровья и безопасностью президента и членов его семьи и вновь призывает к немедленному и безусловному освобождению президента и восстановлению его в должности главы государства», — говорится в заявлении офиса генсека ООН.

До этого стало известно, что лидер мятежников Нигера генерал Абдурахман Тчиани встретился с новым премьер-министром страны Али Ламином Зейном, назначенным Национальным советом спасения родины (НССР) — центральным органом власти после переворота.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.