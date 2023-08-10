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В Нигере сформировали новое правительство

Мятежники в Нигере заявили о формировании нового правительства

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AP

В Нигере сформировали новое правительство переходного периода. Соответствующий указ подписал лидер мятежников, председатель Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани, сообщает информационный портал ActuNiger.

Отмечается, что в состав нового правительства вошли 21 министр.

10 августа стало известно, что Тчиани встретился с новым премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном, назначенным Национальным советом спасения родины — центральным органом власти после переворота. По словам Зейна, он был рад встретиться с генералом. Новый премьер Нигера выразил лидеру мятежников свою благодарность за назначение на должность.

До этого смещенный в результате военного переворота президент Нигера Мохамед Базум заявлял, что мятежники содержат его в плохих условиях и лишили всех контактов с людьми.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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