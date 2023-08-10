В Германии заявили, что угроза шпионажа изменилась из-за конфликта на Украине

Угроза шпионажа и кибератак из-за украинского конфликта приобрела другое измерение. Об этом в интервью медиагруппе Funke заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер в связи с задержанием немецкого гражданина по подозрению в шпионаже в пользу России, передает ТАСС.

«Угроза шпионажа, кампаний по дезинформации и кибератак приобрела другое измерение... Мы объединили усилия и повысили меры защиты, чтобы противостоять текущим угрозам», — сказала она.

Фезер также отметила, что органы безопасности страны следят за шпионажем с российской стороны в Германии и принимают последовательные меры против этого.

Накануне Генпрокуратура ФРГ сообщала, что гражданин Германии, работавший на структуру бундесвера, был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России. Уточнялось, что задержание произошло в городе Кобленце в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе страны. По информации немецкого ведомства, мужчина неоднократно обращался в российскую дипмиссию с предложением о сотрудничестве и однажды предоставил данные, которые он получил во время профессиональной деятельности.

4 августа министр внутренних дел Польши Мариуш Камински заявлял о задержании еще одного подозреваемого члена российской шпионской сети. По его словам, агентство внутренней безопасности задержало шестнадцатого человека, которым стал гражданин Белоруссии. По версии следствия, он участвовал в разведке военных объектов и портов.

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