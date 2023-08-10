Смещенный президент Нигера пожаловался на изоляцию и плохие условия содержания

Смещенный в результате военного переворота президент Нигера Мохамед Базум заявил, что мятежники содержат его в плохих условиях и лишили всех контактов с людьми. Об этом, ссылаясь на написанные Базумом друзьям сообщения, сообщает телеканал CNN.

Президент Нигера утверждает, что с 4 августа он находится в состоянии полной изоляции и к нему не допускают никаких посетителей. По его словам, в резиденции отключили электричество, из-за чего испортились все продуктовые запасы. Поэтому Базум вынужден питаться лишь рисом и макаронами.

Сами же мятежники уверяют, что смещенный президент находится «в добром здравии», ему предоставлена возможность общаться по телефону с лидерами иностранных государств. Правда, Базуму запрещено покидать свою резиденцию.

Ранее сообщалось, что отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум заявил, что не собирается складывать свои полномочия и уходить в отставку.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.