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Вашингтон хотел сместить премьер-министра Пакистана Имрана Хана

Intercept: Госдеп США добивался смещения пакистанского премьера Имрана Хана

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Global Look Press

Государственный департамент США в марте прошлого года оказывал давление на власти Пакистана, добиваясь от них смещения премьер-министра страны Имрана Хана. Об этом, ссылаясь на пакистанский секретный правительственный документ, сообщает портал Intercept.

По имеющимся данным, 7 марта 2022 года в Вашингтоне состоялась встреча тогдашнего пакистанского посла в США Асада Маджида Хана с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Луи. На ней американцы выразили недовольство «агрессивно нейтральной» позицией Пакистана по конфликту на Украине. Чиновники Госдепа пригрозили международной изоляцией Пакистана в случае, если Имран Хан останется на своем посту, и заявили, что после его смещения отношения между двумя странами сразу улучшатся.

В связи с данной публикацией Intercept главе пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллеру на брифинге был задан вопрос о вмешательстве США во внутренние дела Пакистана. Миллер отказался комментировать имевшиеся, по его словам, «частные дипломатические контакты». Он подчеркнул, что все заявления о вмешательстве Вашингтона в пакистанские внутренние дела являются лживыми.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что считают процесс в отношении бывшего премьер-министра Пакистана, председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана внутренним делом республики.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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