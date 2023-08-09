В конгрессе заявили, что семья Байдена получала финансирование от российских олигархов

Семья действующего президента США Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента получала миллионы долларов зарубежного финансирования, в том числе от «олигархов» из России, Казахстана и Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на меморандум о банковских документах, который был опубликован председателем комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймсом Комером.

«Меморандум рассказывает о том, как Байдены и их деловые партнеры получали миллионы от олигархов из России, Казахстана и Украины во время вице-президентства Джо Байдена», — следует из документа.

Также в нем приводится цитата недавнего заявления бывшего делового партнера Хантера Байдена Девона Арчера, который в настоящее время является осведомителем конгресса, о том, что Байден-младший пользовался положением своего отца в качестве «бренда» и при необходимости направлял «сигналы» о его полномочиях и влиянии для обогащения семьи.

В приложении документа есть краткая выдержка, в которой перечисляется финансирование, которое, предположительно, семья Байденов получила из зарубежных источников. В перечне фигурирует имя российской предпринимательницы Елены Батуриной, которая, по данным авторов списка, перевела $3,5 миллиона в подставную компанию, связанную и Байденом-младшим и Девоном Арчером.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что сын Джо Байдена — Хантер — в 2016 году добивался увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина за счет своих связей в Вашингтоне.

Ранее сын Байдена сорвал сделку по обвинениям в налоговых махинациях.