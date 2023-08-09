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Спецпосланник Евросоюза заявила, что санкции против Нигера начинают работать

Спецпосланник ЕС заявила об эффективности санкций против Нигера

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Stringer/Reuters

Спецпосланник Евросоюза по Сахелю Эмануэла дель Ре заявила, что санкции против Нигера начинают действовать, так как там не хватает еды и медикаментов. Об этом сообщает la Repubblica.

«Санкции начинают эффект: не хватает лекарства, еды, электричество пропадает — даже больше, чем раньше. Если мы хотим, чтобы хунта ослабла, мы должны продолжать санкции», — сказала дипломат.

До этого мятежники в Нигере сообщили, что французские военные атаковали военнослужащих национальной гвардии и нарушили воздушное пространство африканского государства. Созданный после переворота «Национальный совет по защите отечества» распорядился повысить уровень угрозы.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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