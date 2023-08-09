Reuters пишет, что ЕС готовится ввести санкции против мятежников Нигера

Евросоюз (ЕС) начал закладывать основу, чтобы ввести санкции в отношении военных, которые осуществили государственный переворот в Нигере. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванных европейских чиновников.

По данным источников, в сообществе начали обсуждать критерии для введения карательных мер. Отмечается, что перечень будет включать пункт о «подрыве демократии».

Дипломат Евросоюза отметил, что следующим шагом станут санкции против отдельных членов хунты, которые считаются ответственными за свержение в стране конституционной власти.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базум обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть.

До этого сообщалось, что заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд во время визита в Нигер не разрешили встретиться с задержанным президентом страны.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.