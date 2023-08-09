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В США призвали Байдена прекратить финансирование Украины

Конгрессвумен Грин заявила, что США должны прекратить тратить деньги на Украину

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John Bazemore/AP

Правительство США во главе с президентом Джо Байденом обязано прекратить тратить бюджетные средства на Украину, считает конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин. Так в своем Twitter она отреагировала на информацию СМИ о том, что Вашингтон собирается объявить о новой помощи для Киева на $200 млн.

«Нет денег на Украину! Мы даже не закончили финансирование собственных вооруженных сил, а администрация Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить Киеву еще больше денег», — написала Грин.

Она добавила, что не собирается голосовать в пользу нового пакета помощи для Украины в конгрессе. Грин подчеркнула, что власти США должны помогать своему государству, а не Киеву.

США активизировали финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины с началом российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года. Вашингтон потратил на помощь Киеву миллиарды долларов. К августу 2023 года большинство американцев выступают против продолжения финансовой помощи Украине.

Ранее на Западе обвинили Украину в хамстве.

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