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Украинскому нардепу Дубинскому объявили подозрение

Отдыхавшему в Испании украинскому нардепу Дубинскому объявили подозрение

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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Государственное бюро расследований Украины вручило народному депутату Верховной рады Александру Дубинскому подозрение по статье «служебный подлог». Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что в офисах Дубинского проводятся обыски, а сам он ходит на допросы в ГБР.

Дело касается выезда депутата за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, в действительности отец ездил лечиться отдельно от сына, а Дубинский отдыхал в Барселоне.

Сам нардеп связывает уголовное дело против себя с публикацией «пленок Байдена-Порошенко» в 2020 году и называет его заказным, пишет «Страна.ua».

3 августа Служба безопасности Украины сообщала об обысках у депутата Верховной рады якобы из-за подделки документов во время нахождения за границей. Было возбуждено уголовное дело по статьям «служебный подлог» и «несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней».

В январе Дубинский заявлял, что глава офиса украинского президента Украины Андрей Ермак убирает из кабинета министров нелояльных чиновников.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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