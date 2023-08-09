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Госсекретарь США и свергнутый президент Нигера обсудили визит Нуланд

Госсекретарь США Блинкен обсудил с президентом Базумом визит Нуланд в Нигер

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Temilade Adelaja/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 августа провел телефонный разговор с отстраненным от власти президентом Нигера Мохаммедом Базумом, во время которого они обсудили визит в столицу страны исполняющей обязанности заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. Об этом сообщил Госдепартамент США.

«Они обсудили недавнюю поездку исполняющей обязанности заместителя госсекретаря Нуланд в Ниамей, и госсекретарь передала постоянную поддержку Соединенными Штатами решения, которое восстановит в Нигере демократическое правление и конституционный порядок», — говорится в заявлении ведомства.

Блинкен также подчеркнул, что безопасность президента Базума и его семьи имеет первостепенное значение.

До этого сообщалось, что заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд во время визита в Нигер не разрешили встретиться с задержанным президентом страны, а также с главой сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества» генералом Абдурахманом Тчиани.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.

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