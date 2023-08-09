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В МИД РФ заявили, что Боррель в заявлениях о зерновой сделке «подтасовывает факты»

МИД РФ: Боррель в заявлениях о зерновой сделке и РФ просто подтасовывает факты

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Yves Herman/Reuters

В МИД РФ заявили, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в заявлениях о зерновой сделке «подтасовывает факты». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Мировая общественность должна призвать Борреля к ответственности за распространяемую ложь — ни одного факта он не привел, зато о многом умолчал», — считает она.

Ранее Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми.

По его словам, пока мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия предлагает уязвимым странам зерно по сниженным ценам.

Он отметил, что ЕС приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран.

До этого посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщал, что украинские власти рассматривают возможность использования нового маршрута для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии. Речь идет о трехсторонней зерновой инициативе с ООН и Турцией.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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