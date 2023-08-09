МИД РФ: отказ пяти китайцам во въезде в Россию не скажется на отношениях стран

Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что отказ пяти гражданам Китая во въезде в Россию не скажется на отношениях двух стран. Об этом заявил директор департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев, передает ТАСС.

По его словам, ситуация находится вне политического контекста.

«Уверен, что произошедшее никоим образом не скажется на общем состоянии двусторонних отношений», — сказал Зайцев.

По его словам, «раздувание шумихи» выгодно недоброжелателям.

5 августа посольство Китая в Российской Федерации заявило о «жестких и чрезмерных действиях» российских правоохранительных органов на российско-казахстанской границе в отношении граждан КНР. В публикации отмечается, что инцидент произошел 29 июля на российско-казахстанской границе. Тогда пять граждан Китайской народной республики были «неоднократно допрошены в течение четырех часов», им отказали во въезде и аннулировали туристические визы. Китайское посольство изучило инцидент и сделало представление МИД РФ, ФСБ и пограничной службе.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.