В МИД России прокомментировали ситуацию в Нигере

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что вмешательство войск ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) для урегулирования кризиса в Нигере вряд ли будет способствовать стабилизации ситуации в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«Исходим из того, что вмешательство войск ЭКОВАС в суверенное государство вряд ли будет способствовать как достижению прочного мира в Нигере, так и стабилизации обстановки в субрегионе в целом», — заявил он.

Он отметил, что Москва рассчитывает, что ситуация будет урегулирована в рамках дипломатических усилий ЭКОВАС.

Также в МИД РФ подчеркнули, что инцидентов с участием граждан РФ в Нигере не зафиксировано. С ними поддерживает связь российская дипломатическая миссия в Мали.

8 августа миссия делегаций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза в Нигере не состоялась из-за отказа во въезде в страну. Об этом сообщили в самом ЭКОВАС.

Ранее президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная охрана.