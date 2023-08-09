CNN: исход конфликта на Украине зависит от выборов в США

Итоги украинского конфликта будут зависеть и от выборов президента США в 2024 году, сообщает телеканал CNN.

По данным канала, исход боевых действий также будет определяться внешними факторами, включая смену политических сил в США, Москве и европейских столицах.

Ранее сообщалось, что кассетные боеприпасы, которые США недавно поставили Украине, придали импульс контрнаступлению Вооруженных сил страны. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

В статье говорится, что украинские войска обстреливают кассетными бомбами российские окопы, артиллерийские системы и технику по районам, где ВСУ ранее с трудом продвигались. Газета отмечает, что данный вид боеприпасов позволяет поражать большую площадь, чем обычные артиллерийские снаряды.

При этом WSJ подчеркивает, что ВС РФ быстро адаптируются к происходящему и начали глубже копать траншеи и рассредоточивать свои войска, чтобы снизить возможные потери от обстрелов кассетными боеприпасами.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.