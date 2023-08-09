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В США признали отсутствие у Украины шансов на победу над Россией

Сенатор США Табервилл заявил, что у Киева нет шансов в противостоянии с Россией

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Depositphotos

Украина вряд ли сможет выйти победителем из противостояния с Москвой, заявил американский сенатор-республиканец Томми Табервилл, передает The Hill. По его словам, Киев в конфликте выглядит как школьная команда, которая пытается бороться с университетской сборной.

«В конце концов, команда младших классов играет с командой колледжа. Они не могут победить. Мы можем бросить сколько угодно денег, но если мы не пришлем НАТО и наши войска, чего мы делать не собираемся, то шансов нет», — сказал Табервилл в интервью корреспонденту Fox News Лоре Ингрэм.

Он добавил, что поддерживает продолжение финансирования Украины со стороны США, но не рассчитывает на серьезный эффект от этой помощи. Табервилл подчеркнул, что он сам на стороне Киева и даже посещал Украину до конфликта.

Ранее в США спрогнозировали скорый проигрыш Украины.

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