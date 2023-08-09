Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США не пригласили дипломатов из РФ на запуск корабля Crew Dragon с россиянином на борту

США не пригласили дипломатов РФ на запуск Crew Dragon с российским космонавтом

close
100%
NASA/AP

США не пригласили дипломатов генконсульства Российской Федерации в Хьюстоне на запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции с российским космонавтом Константином Борисовым на борту. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

«Сейчас мы даже не получаем каких-либо уведомлений о запусках от NASA. Этого нет», — сказал дипломат.

Он добавил, что генконсульство тесно контактирует с российской группой управления полетами, которая находится в США на ротационной основе, и оказывает ей необходимую консульскую помощь.

Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, предназначенного для доставки экипажа на Международную космическую станцию (МКС), состоится 25 августа.

В состав экипажа Crew-7 вошли астронавты из разных стран: Жасмин Могбели из NASA, Андреас Могенсен из Европейского космического агентства, Сатоси Фурукава из Японского агентства аэрокосмических исследований, а также российский космонавт Константин Борисов.

15 июля 2022 года «Роскосмос» объявил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. Это соглашение предусматривает три полета российских космонавтов на американских космических кораблях. Позднее программа перекрестных полетов была расширена на одну миссию.

В настоящее время на МКС находятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург и астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях