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В Германии подняли вопрос о сносе памятников Бандере на Украине

В Германии потребовали от Зеленского сноса памятников Бандере на Украине

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Мирослав Лужецкий/РИА «Новости»

Депутат бундестага Германии от Левой партии Гезине Летч призвала немецкое правительство потребовать от президента Украины Владимира Зеленского снести в его стране все памятники лидеру «Организации украинских националистов» (организация запрещена в России) Степану Бандере. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на соответствующий парламентский запрос.

Летч считает, что кабмин обязан через посла ФРГ в Киеве объявить о соответствующем требовании.

Депутат напомнила, что Бандера был ответственен за этнически мотивированные изгнания в 1943 году, в ходе которых были убиты десятки тысяч польских мирных жителей.

«Посольство Федеративной Республики Германия в Киеве неоднократно давало понять, что отвергает любую положительную оценку сотрудничества украинцев с нацистским преступным режимом во Второй мировой войне», — ответила представитель правительства ФРГ Сюзанна Бауманн.

В марте офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявлял, что на Западе прекрасно понимают, что на Украине из лидера украинского националистического движения Степана Бандеры сделали народного героя, но всячески пытаются это скрыть.

По его словам, осознавая этот момент, начинаешь задумываться о том, что президент РФ Владимир Путин, возможно, прав, проводя антинационалистическую политику.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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