Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр заявила, что «забывчивость» японских политиков и генерального секретаря ООН о виновнике ядерной бомбардировке Хиросимы вызвана страхом перед Америкой, сообщает РИА Новости.

По мнению Сэйр, такое поведение объясняется страхом перед потенциальной реакцией Вашингтона или же перед другими рычагами воздействия, которые могут быть использованы Соединенными Штатами. При этом она отметила, что количество таких рычагов у США сокращается.

Сэйр подчеркнула, что многие мировые лидеры, в первую очередь, в странах Африки, это осознали. Поэтому, считает политик, они не ведут себя столь трусливо.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не упомянул США в в своей речи, посвященной атомной бомбардировке Хиросимы.

В речи же премьер-министра Японии Фумио Кисиды по случаю годовщины атомных бомбардировок была упомянута Россия, а не США.

Российские и белорусские дипломаты второй год подряд не были приглашены на памятные мероприятия.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».