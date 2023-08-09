Путин заявил о важности продолжения строительства в новых регионах России

Президент России Владимир Путин заявил о важности продолжения строительных работ в новых российских регионах, сообщает ТАСС.

Об этом Путин сказал на совещании по вопросу развития строительной отрасли. Президент России призвал уделить внимание нескольким направлениям, на которых необходимо проводить активную работу.

В их число входят транспортное, дорожное и железнодорожное строительство, международные транспортные коридоры Север — Юг, Северный морской путь, Восточный полигон, БАМ, Транссиб.

Путин подчеркнул важность продолжения строительных работ в новых регионах. По словам президента, там уж точно, есть чем заниматься. Путин добавил, что сложилось впечатление о том, «что там вообще никогда никто ничем не занимался».

Ранее президент Путин рассказал о гордости за строителей во время поездки в Мариуполь. Глава российского государства отметил, что приезжал в город без предупреждения. По его словам, это не было инспекцией — он просто хотел ознакомиться с результатами работы строителей.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».