Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США обвинили Байдена в принятии решения, вредящего США и помогающего России

Сенатор США Баррассо назвал решение Байдена по урану помогающим России

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Сенатор-республиканец от Вайоминга Джон Баррассо назвал решение президента США Джо Байдена объявить национальным памятником земли в штате Аризона, где добывается уран, вредящим Америке и помогающим России. Об этом сообщается на сайте Сената США.

По словам Барассо, Байден вновь помогает врагам США, отказывая американцам в доступе к необходимым ресурсам. Сенатор подчеркнул, что сейчас США импортирует из Росии урана в три раза больше, чем производят.

Барассо обвинил Байдена в принятии популистского решения, предназначенного для удовлетворения своего «левого» электората.

Президент США во вторник объявил национальным памятником территорию в почти миллион акров земель коренных народов в районе парка Большой каньон, что в приведет к остановке добычи урана в этих местах.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине танковые снаряды с обедненным ураном.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях