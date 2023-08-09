В США обвинили Байдена в принятии решения, вредящего США и помогающего России

Сенатор-республиканец от Вайоминга Джон Баррассо назвал решение президента США Джо Байдена объявить национальным памятником земли в штате Аризона, где добывается уран, вредящим Америке и помогающим России. Об этом сообщается на сайте Сената США.

По словам Барассо, Байден вновь помогает врагам США, отказывая американцам в доступе к необходимым ресурсам. Сенатор подчеркнул, что сейчас США импортирует из Росии урана в три раза больше, чем производят.

Барассо обвинил Байдена в принятии популистского решения, предназначенного для удовлетворения своего «левого» электората.

Президент США во вторник объявил национальным памятником территорию в почти миллион акров земель коренных народов в районе парка Большой каньон, что в приведет к остановке добычи урана в этих местах.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине танковые снаряды с обедненным ураном.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.