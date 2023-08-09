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В США заявили, что американские спецслужбы ликвидируют Зеленского

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: американские спецслужбы ликвидируют Зеленского

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Ints Kalnins/Reuters

Бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что американские спецслужбы ликвидируют президента Украины Владимира Зеленского из-за его провалов. Об этом экс-разведчик сказал в интервью YouTube-каналу Redacted.

По мнению Джонсона, будущая ликвидация Зеленского является очевидной, и украинскому президенту осталось жить недолго. Спецслужбы США не позволит Зеленскому удалиться в изгнание. Джонсон считает, что ЦРУ может провести ликвидацию Зеленского чужими руками.

Экс-сотрудник ЦРУ предположил, что наиболее вероятным способом ликвидации Зеленского будет взрыв в его штаб-квартире, который выдадут за удар российской ракеты. Джонсон считает, что ключевыми фигурами ликвидации Зеленского будут украинские военные, в первую очередь, главнокомандующий ВСУ Залужный.

Ранее сообщалось, что переводчица президента Украины Владимира Зеленского раскрыла меры по обеспечению его безопасности. По словам переводчицы, при себе нужно иметь паспорт и документ об аккредитации. Также требуется отдать телефоны, а охрана осуществляет досмотр автотранспорта.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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