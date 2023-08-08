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Мятежники в Нигере отказали иностранным делегациям во въезде в страну

Al Arabiya: мятежники в Нигере отказали ЭКОВАС, ООН и АС во въезде в страну

Военные, устроившие государственный переворот в Нигере, отказались пускать в страну представителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза. Об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что Национальный совет спасения родины (НССР), сформированный военными, отказал делегации ЭКОВАС во въезде в Нигер. Причины запрета въезда не разглашались.

8 августа стало известно, что заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд во время визита в Нигер не разрешили встретиться с задержанным президентом страны Мохамедом Базумом, а также с главой сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества» генералом Абдурахманом Тчиани.

Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что Евросоюз полностью поддержит любые действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которые это объединение предпримет в отношении Нигера.

Ранее стало известно, что почти 80% жителей Нигера поддержали госпереворот.

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Переворот в Нигере
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