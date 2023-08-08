Зеленский провел переговоры с премьером Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом украинский лидер написал на своей странице в социальных сетях.

По его словам, стороны обсудили будущие двусторонние гарантии безопасности для Украины в рамках инициативы стран G7. Зеленский подчеркнул, что Нидерланды должны сыграть ключевую роль в коалиции истребителей.

Также Зеленский рассказал Рютте о ситуации на поле боя, «передал актуальные оборонные потребности, в частности, в артиллерии, в бронетехнике и в системах ПВО для защиты инфраструктуры Черноморской зерновой инициативы».

Кроме того, стороны обсудили саммит по Украине в Саудовской Аравии.

Также сообщалось, что Рютте поздравил Зеленского с успешной встречей по Украине в Джидде. Он добавил, что Амстердам помогает Киеву, в частности, за счет сотрудничества с партнерами по обучению украинских пилотов полетам на американских истребителях F-16.

6 августа в Джидде, в Саудовской Аравии, завершились консультации по урегулированию российско-украинского конфликта. В Киеве назвали переговоры «шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной».

Ранее в России назвали цель саудовского саммита по Украине.