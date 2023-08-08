Сенатор Нарусова опровергла информацию о своей отставке осенью

Член конституционного комитета Совета Федерации Людмила Нарусова в интервью НСН опровергла информацию, распространенную рядом Telegram-каналов, о своей отставке осенью. Она посоветовала журналистам не ориентироваться на слухи.

«Я не советую журналистам ориентироваться на интернет или на слухи. Мне ничего об этом не известно. Наверное, эти слухи распространяют мои политические противники, которые недовольны моей деятельностью. Это не те новости, на которые нужно обращать внимание», — сказала Нарусова.

В марте Нарусова единственная проголосовала против закона о дискредитации добровольцев. В ходе рассмотрения документа она обратила внимание на отсутствие «границы между критикой и дискредитацией». Сенатор вступила в спор со спикером СФ Валентиной Матвиенко, вспомнив ее слова о том, «что у нас нет гвоздей, а только китайские».

Ранее в Совфеде развеяли надежды Турции на возобновление зерновой сделки.