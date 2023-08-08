Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог подтвердил опасения Франции о развороте Африки в сторону России

Политолог Рубинский: французская политика в Африке терпит крах

close
100%
Benoit Tessier/Reuters

Влияние Франции в Африке в последние годы терпит крах, поэтому местные власти обращаются за помощью к России и Китаю. Об этом в интервью НСН заявил руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, комментируя открытое письмо 94 сенаторов к президенту страны Эммануэлю Макрону, в котором они указали на провал постколониальной политики в Африке.

«Сенаторов, бьющих тревогу, можно понять. Китайское экономическое присутствие и российское военное <...> могут изменить расклад сил, который был до сих пор. При этом ни руководство Франции, ни США, ни коллективный Запад не собираются отказываться от Африки, соревнование за симпатии между Западом и Востоком будет продолжаться», — отметил Рубинский.

По его мнению, Макрон будет отчаянно стараться сохранить влияние Франции в Африке, совершив множество поездок в регион и стараясь расширить сотрудничество со странами, где французов не было, включая бывшие владения Португалии, Испании и Бельгии.

В своем письме сенаторы заявили, что ряд африканских стран — Нигер, Мали, Центрально-Африканская Республика, Буркина-Фасо — отказались от политического, военного и экономического влияния Франции.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что военная интервенция является вполне реальным сценарием для Нигера, где наблюдается попытка государственного переворота.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях