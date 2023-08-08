Политолог подтвердил опасения Франции о развороте Африки в сторону России

Влияние Франции в Африке в последние годы терпит крах, поэтому местные власти обращаются за помощью к России и Китаю. Об этом в интервью НСН заявил руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, комментируя открытое письмо 94 сенаторов к президенту страны Эммануэлю Макрону, в котором они указали на провал постколониальной политики в Африке.

«Сенаторов, бьющих тревогу, можно понять. Китайское экономическое присутствие и российское военное <...> могут изменить расклад сил, который был до сих пор. При этом ни руководство Франции, ни США, ни коллективный Запад не собираются отказываться от Африки, соревнование за симпатии между Западом и Востоком будет продолжаться», — отметил Рубинский.

По его мнению, Макрон будет отчаянно стараться сохранить влияние Франции в Африке, совершив множество поездок в регион и стараясь расширить сотрудничество со странами, где французов не было, включая бывшие владения Португалии, Испании и Бельгии.

В своем письме сенаторы заявили, что ряд африканских стран — Нигер, Мали, Центрально-Африканская Республика, Буркина-Фасо — отказались от политического, военного и экономического влияния Франции.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что военная интервенция является вполне реальным сценарием для Нигера, где наблюдается попытка государственного переворота.