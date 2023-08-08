«Печеньки не интересуют»: политолог указал на провал Нуланд в Нигере

В Ниамее ждали серьезного диалога, а не «очередных печенек» от заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, комментируя заявление американской стороны о «сложных переговорах» с властями Нигера.

«Нуланд — обычная карьеристка, которая за все время работы не смогла сделать ничего выдающегося. Даже этот визит не связан ни с реальными переговорами с новыми властями Нигера, ни с возможным приглашением ЧВК «Вагнер» в африканскую страну. Поездка обусловлена в основном стремлением подсидеть на посту своего хлюпика-начальника Энтони Блинкена», — отметил собеседник.

Он добавил, что Нуланд сама выступила инициатором поездки в Нигер, поскольку налаживать отношения с Ниамеем ее никто не просил.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

На следующий день генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Происходящее также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

Позднее Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с лидерами захвативших власть мятежников.

Ранее газета El Pais писала, что западная разведка не выявила следов участия РФ в дестабилизации Нигера.