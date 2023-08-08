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В Совфеде посоветовали Трюдо оставить пост премьера Канады

Сенатор Пушков заявил, что премьеру Канады Трюдо самое место на розовом пляже

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, вероятно, не должен заниматься политикой, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова руководителя канадского кабмина о том, что он и его старший сын входят в команду «Барби».

«Трюдо самое место на розовом пляже среди розовых Барби и розовых Кенов. Странно, что он до сих пор премьер Канады. Его призвание явно в другом», — написал Пушков.

Заявление Трюдо вместе с фото премьера в розовой одежде появилось в его соцсетях 7 августа. На кадрах политик с сыном стоят у постера фильма «Барби». Для похода в кино Трюдо надел толстовку нежно-розового цвета, а его сын — футболку цвета фуксии. Таким образом политик присоединился к своеобразному тренду среди западных зрителей картины, которые идут на фильм в розовом.

Ранее Трюдо забросали камнями после митинга в Онтарио.

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