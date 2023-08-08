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Губернатор Ульяновской области прокомментировал арест мэра Димитровграда по делу о взятке

Губернатор Русских заявил об увольнении мэра Димитровграда из-за дела о взятке

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем Telegram-канале, что мэр Димитровграда Андрей Большаков, задержанный силовиками в рамках дела о получении крупной взятки, будет незамедлительно уволен.

По словам главы региона, к Большакову было много вопросов и претензий со стороны руководства, также многочисленные проблемы горожан оставались без внимания.

«Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия», — написал Русских.

Он добавил, что в ближайшее время будет проведен новый конкурс по выборам главы Димитровграда, мэра изберет новый состав городской думы.

8 августа Андрей Большаков должен был участвовать в совещании в правительстве с губернатором, но по дороге на работу его задержали силовики.

Как сообщали СМИ, мэр закрылся в своем автомобиле и оказал сопротивление силовикам. Последним пришлось разбить стекло машины и стрелять в воздух, чтобы Большаков покинул салон. В его авто нашли более миллиона рублей.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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