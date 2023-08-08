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В отношении мэра Димитровграда возбуждено дело о получении крупной взятки

В отношении мэра Димитровграда Большакова возбуждено дело о получении взятки

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Андрей Большаков/VK

В отношении мэра Димитровграда Андрея Большакова, о задержании которого стало известно ранее, возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По указанной статье чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время в офисе мэра проходят обыски. Как сообщил Shot источник в региональном правительстве, также задержаны советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов.

По предварительным данным, уголовное дело связано с получением взятки при возведении объекта, строящегося в рамках федерального нацпроекта.

Во вторник, 8 августа, Большаков должен был участвовать в совещании в правительстве с губернатором, но по дороге на работу его задержали силовики.

Сообщалось, что мэр закрылся в своем автомобиле и оказал сопротивление силовикам. Последним пришлось разбить стекло машины и стрелять в воздух, чтобы Большаков покинул салон. В его авто нашли более миллиона рублей.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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