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Политолог назвал последствия взрыва в турецком порту для России

Политолог Перла: Запад обвинит Россию во взрыве в турецком порту

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TVnet

Запад непременно обвинит Россию во взрыве в турецком порту, повредившем элеваторы. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла. Он подчеркнул, что это происшествие — подарок для западной пропаганды, которая с большим удовольствием выдумывает катастрофы.

«Зерновая сделка, повышение цен, такой подарок Боррелю, что ты. А на самом деле? На самом деле любой, кто работал хоть раз в жизни на зернотоке (мне в студенчестве пришлось) знает, помнит, что зерновая пыль может взорваться, а страшнее пожара на элеваторе вообще мало чего есть», — отметил Перла.

По его словам, обвинения Запада в диверсии Москве нужно просто переждать или адресовать союзникам Турции по НАТО.

Взрыв у турецкого порта Дериндже прогремел в момент загрузки судна с зерном. Инцидент произошел 7 августа. Как сообщил мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын, повреждены 13 из 16 элеваторов, пострадали по меньшей мере 12 человек.

В этот же день в городе Черкезкей в провинции Текирдаг произошло второе ЧП — загорелся химзавод.

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.

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