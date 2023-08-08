Захарова оценила поездку Нуланд в Нигер

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, вероятно, рассчитывала на повторения украинского сценария в случае с Нигером. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на поездку американского дипломата в африканскую республику, где произошла попытка госпереворота.

«Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», — написала Захарова.

С начала массовых акций протеста в Киеве на рубеже 2013—2014 годов, который в итоге привели к госперевороту, Нуланд приезжала на Украину каждые три-четыре недели. 11 декабря 2013 года она посетила «евромайдан» и поговорила с участниками протеста, угостив их печеньем, булочками и хлебом. Это событие впоследствии стало мемом «печеньки Госдепа».

Что касается ее визита в Нигер, то замглавы Госдепа посетила страну 7 августа, проведя переговоры с мятежниками. По информации СМИ, диалог продолжался около 2 часов. В Госдепе отмечали, что Нуланд пригрозила военным Нигера лишением помощи на сотни миллионов долларов. Сама дипломат подчеркивала, что путчисты намерены и дальше действовать вопреки конституции.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базума обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.