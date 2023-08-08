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США профинансируют «развитие лидерского потенциала» у молодежи Сербии

Посольство США в Сербии выделит $75 тысяч на развитие лидерского потенциала у молодежи

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Depositphotos

Посольство США в Сербии объявило о сборе заявок от местных организаций на участие в семинарах по гражданской активности и развитию лидерских качеств. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ. Уточняется, что целевая аудитория программы — молодые люди от 18 до 35 лет.

«Сеть BOLD (Balkanski omladinski lideri, «Молодые балканские лидеры») — это проект отдела публичной дипломатии, направленный на развитие лидерского потенциала у представителей сербской молодежи путем предоставления им возможностей для реализации проектов», — говорится в описании гранта.

Американская дипмиссия планирует провести четырехнедельный и шестинедельный тренинги для балканской молодежи на общую сумму в $75 тыс. Подчеркивается, что в мероприятиях должны принять участие не менее 60% граждан из разных частей Сербии, а остальные участники должны быть из Боснии и Герцеговины и Черногории.

В то же время президент Сербии Александр Вучич заявил о растущем лицемерии и двойных стандартах Запада на фоне введения санкций США против политического руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Ранее в Сербии на границе остановили сотни вооруженных мигрантов.

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