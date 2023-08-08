В конгрессе США потребовали от Байдена прекратить блокаду Кубы

Власти США должны изменить подход к Кубе, считает сенатор-демократ Питер Уэлч, сообщается на сайте политика. По его словам, он представил конгрессу протокол, в котором описаны возможности пересмотра американо-кубинских отношений.

«Проводимая в настоящее время политика представляет собой не более чем продолжение провальной программы предыдущей администрации <…> эта политика прямо или косвенно способствует широко распространенным лишениям и голоду на Кубе, из-за которых только в прошлом году около 313 000 кубинцев покинули остров в поисках въезда в Соединенные Штаты», — отметил Уэлч.

Он добавил, что в ближайшее время Белому дому стоит совершить ряд шагов, в том числе убрать Кубу из списка государств – спонсоров терроризма, отказаться от части санкций и пойти по пути налаживания отношений с республикой. Уэлч подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена, в частности, должна направить нового посла в Гавану.

Санкции США против Кубы были введены еще в 1960 году, когда власти этой страны экспроприировали собственность американских граждан и корпораций. Через два года санкции были ужесточены до уровня почти полного эмбарго. Среди американских условий снятия санкций — демократизация и соблюдение прав человека на Кубе. Кроме того, Вашингтон желает и отказа островного государства от военного сотрудничества с другими государствами. За последние 60 лет стороны принимали ни одну попытку для урегулирования ситуации, в 2015 году между странами были частично восстановлены дипломатические отношения. Однако пока США не отказываются от блокады Кубы.

Ранее Китай призвал США немедленно снять блокаду Кубы.