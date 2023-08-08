Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В конгрессе США потребовали от Байдена прекратить блокаду Кубы

Сенатор Уэлч заявил, что США пора пересмотреть провальную политику по Кубе

close
100%
Depositphotos

Власти США должны изменить подход к Кубе, считает сенатор-демократ Питер Уэлч, сообщается на сайте политика. По его словам, он представил конгрессу протокол, в котором описаны возможности пересмотра американо-кубинских отношений.

«Проводимая в настоящее время политика представляет собой не более чем продолжение провальной программы предыдущей администрации <…> эта политика прямо или косвенно способствует широко распространенным лишениям и голоду на Кубе, из-за которых только в прошлом году около 313 000 кубинцев покинули остров в поисках въезда в Соединенные Штаты», — отметил Уэлч.

Он добавил, что в ближайшее время Белому дому стоит совершить ряд шагов, в том числе убрать Кубу из списка государств – спонсоров терроризма, отказаться от части санкций и пойти по пути налаживания отношений с республикой. Уэлч подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена, в частности, должна направить нового посла в Гавану.

Санкции США против Кубы были введены еще в 1960 году, когда власти этой страны экспроприировали собственность американских граждан и корпораций. Через два года санкции были ужесточены до уровня почти полного эмбарго. Среди американских условий снятия санкций — демократизация и соблюдение прав человека на Кубе. Кроме того, Вашингтон желает и отказа островного государства от военного сотрудничества с другими государствами. За последние 60 лет стороны принимали ни одну попытку для урегулирования ситуации, в 2015 году между странами были частично восстановлены дипломатические отношения. Однако пока США не отказываются от блокады Кубы.

Ранее Китай призвал США немедленно снять блокаду Кубы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях